Лига Европы

Football.ua представляет соперника Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

Жребий определил в соперники Динамо в 1/8 финала Лиги Европы испанский Вильярреал, с которым киевляне сыграют 11 (дома) и 18 марта (в гостях).

Клуб был основан 10 марта 1923 года (будет возможность испортить настроение испанцам после дня рождения), однако путь в элиту испанского футбола был долгим: в Ла Лиге Вильярреал дебютировал лишь в 1998 году.

Однако в XXI веке, несмотря на статус "маленького" клуба (отсюда прозвище – "желтая субмарина" – из-за цвета формы и того, что они уступают по мощи испанским "китам" Реалу, Барселоне и Атлетико, а также региональному "гранду" — Валенсии и находятся "под" ними), превратился в грозную силу, выступая в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На внутренней арене у "желтой субмарины" с трофеями не сложилось, однако клуб дважды выигрывал Кубок Интертото.

Вильярреал в 16-й раз принимает участие в еврокубковых турнирах. Самым успешным (без учета Кубка Интертото) был сезон-2005/06, когда «подводники» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, в котором уступили Арсеналу (0:0, 0:1). Также дважды Вильярреал играл в полуфинале Лиги Европы.

Всего в еврокубках Вильярреал провел 177 матчей: 34 в Лиге чемпионов (9 побед, 12 ничьих, 13 поражений), 119 в Кубке УЕФА / Лиге Европы (67, 28, 24) и 24 в Кубке Интертото (12, 8, 4).

Однажды еврокубковые пути Вильярреала пересеклись с соперником из Украины: в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 "желтая субмарина" оказалась сильнее своего нынешнего соперника — Динамо (2:0 и 0:0).

В нынешнем сезоне Вильярреал уверенно выиграл групповой турнир Лиги Европы, по два раза обыграв Карабах и Сивасспор, а также сыграв вничью и выиграв у Маккаби Т-А (тесен мир!).

В 1/16 финала Вильярреал дважды победил РБ Зальцбург (2:1 и 2:0).

В чемпионате Испании Вильярреал занимает после 24-го тура шестое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

Своих соперников Вильярреал принимает на Эстадио де ла Керамика, вмещающем 23 500 зрителей, что в условиях карантина не особо актуально.

А вот есть момент, который говорит в пользу Вильярреал и мимо которого точно не пройти: нынешний "рулевой" "желтой субмарины" Унаи Эмери трижды подряд выигрывал Лигу Европы с Севильей.

Состав

Вратари: 1. Серхио Асенсио, 13. Херонимо Рульи, 31. Икер, 35. Филип Йоргенсен, 45. Марк Видаль.

Защитники: 2. Марио Гаспар, 3. Рауль Альбиоль, 4. Пау Торрес, 6. Рамирес Фунес Мори, 8. Хуан Фойт, 15. Первис Эступиньян, 18. Альберто Морено, 20. Рубен Пенья, 21. Хайме Коста, 39. Дани Эсморис, 41. Эду Аделл, 42. Вадим Мурриа Сориано, 44. Андрей Ратиу.

Полузащитники: 5. Даниэль Парехо, 11. Саму Чуквезе, 12. Даниэль Раба, 14. Ману Тригерос, 19. Франсис Коклен, 23. Мои Гомес, 24. Альфонсо Педраса, 25. Этьенн Капу, 26. Диего Кольядо, 28. Карло Гарсия, 32. Алекс Баэна, 37. Чжун Хук Ан, 38. Хуан Агуэро, 40. Алехандро Мильян, 46. Хассан Хайссем.

Нападающие: 7. Жерар Морено, 9. Карлос Бакка, 17. Пако Алькасер, 30. Йереми Пино, 34. Фернандо Ниньо.

Тренер: Унаи Эмери.

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