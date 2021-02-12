Англия

Футболист получил штраф за свои злодеяния.

Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло Траоре получил штраф за подделку документов при въезде в Италию, сообщает Sky Sports.

Хамед Мамаду Траоре и Карин Техер притворились родителями юноши, подав запрос на воссоединение семьи. Документы были поддельными. Тогда Амад Траоре переехал в Италию и начал свой путь в футболе.

Источник утверждает, что 18-летний вингер получил штраф в размере 48 тысяч евро.

Напомним, что Амад Диалло разрывает в "дубле" Манчестер Юнайтед — 6 результативных действий в двух матчах.