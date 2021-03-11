Лига Европы

Вратарь Динамо высказался о поражении от Вильярреала в матче Лиги Европы.

Динамо потерпело домашнее поражение от Вильярреала в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, пропустив в свои ворота два безответных мяча. Голкипер киевского клуба Георгий Бущан поделился эмоциями от неудовлетворительного результата своей команды.

"Мне кажется, после игры осталась какая-то недосказанность. Но команда отдавалась полностью. Мы старались, не получилось реализовать свои моменты, но это футбол, нужно двигаться дальше. Уже в воскресенье у нас важный матч. Полгода назад, наверное, никто не мог и ожидать, что мы будем играть на этой стадии. Хотя, честно говоря, результат не очень… Хотелось порадовать зрителей, да и игра нам давалась, но чего-то не хватило. Тем не менее, ничего страшного не случилось, мы не вешаем нос и готовимся к следующей игре".

"После подачи с углового мы выбили мяч. Подбор остался за гостями, произошел какой-то сумбур, игрок выбежал из толпы. Я сблизился с ним, перекрывал ближний угол, но он мастерски прострелил, и там уже добили в пустые ворота. Обычный стандарт, просто нужно было один в один доиграть до конца. Не получилось – ничего страшного, посмотрим и проанализируем".

"В футболе нет ничего невозможного. Конечно, хочется верить в лучшее и в чудо. Есть еще ответная игра. Дай Бог, чтобы удача была на нашей стороне. В футболе бывает всякое, будем надеяться на лучшее", — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.