Лига Европы

Специалист оценил игру Милана в матче ЛЕ.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (1:1).

"У нас есть цель — сделать Милан лучше, и мы стараемся ее достичь. Чтобы все получилось, нам нужно проверять силы на фоне такого соперника как Манчестер Юнайтед. Я очень рад сыграть с этой командой в еврокубках.

Матч удался, результат радует, но нам понадобится снова сыграть так же здорово, чтобы пройти такую сильную команду. Ребята знают, что я тренирую не простых игроков, а отличных исполнителей. Парни на все сто выкладываются в каждом матче. Они просто великолепны".

Обзор матча Манчестер Юнайтед — Милан

"Перед игрой мы бы с радостью согласились на ничью, но могли достичь большего. Милан силен духом, и мы хотим контролировать каждый матч.

То, как мы играем, требует полной сосредоточенности от каждого. Несмотря на то, что мы часто проводим игры, парни ничуть не расслабляются. У меня просто не хватает комплиментов для них", — цитирует Пьоли официальный сайт УЕФА.

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