Лига Европы

Коуч оценил игру против римлян в Лиге Европы.

Донецкий Шахтер с разгромным счетом уступил римской Роме в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру после игры прокомментировал результат.

"Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но Рома убила игру за 4 минуты.

Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток".

Обзор матча Рома — Шахтер

"На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Результат очень несправедлив.

Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить", — сказал специалист в интервью Шлях до Гданська.

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