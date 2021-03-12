Коуч оценил игру против римлян в Лиге Европы.
ЛУИШ КАШТРУ, ФК ШАХТЕР
12 марта 2021, 01:50
Донецкий Шахтер с разгромным счетом уступил римской Роме в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру после игры прокомментировал результат.
"Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но Рома убила игру за 4 минуты.
Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток".
Обзор матча Рома — Шахтер
"На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Результат очень несправедлив.
Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить", — сказал специалист в интервью Шлях до Гданська.
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