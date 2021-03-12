Лига Европы

27-летний англичанин оформил дубль в матче против загребского Динамо.

Вчера, 11 марта, прошел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между лондонским Тоттенхэмом и загребским Динамо, в котором "шпоры" одержали победу со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты главным бомбардиром "шпор" Харри Кейном, который довел показатель своих голов до восьми в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

По информации Squawka Football, 27-летний англичанин повторил рекорд лондонского клуба по числу голов в отдельном еврокубковом сезоне.

До Кейна такое достижение покорялось лишь Мартину Чиверсу в сезонах 1971/72 и 1972/73 и Мартину Питерсу в кампании-1973/74.

Видеообзор матча Тоттенхэм — Динамо Загреб можно посмотреть на Football.ua.