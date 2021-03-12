Лига Европы

Итальянский хавбек стал автором одного из голов в ворота "горняков" в матче Лиги Европы.

Шахтер в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы отправился в гости к Роме и потерпел разгромное поражение, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Автором одного из этих голов стал полузащитник Стефан Эль-Шаарави, для которого он стал первым после возвращения в стан "волков".

"Я хотел забить гол, но это не было для меня навязчивой идеей. Я терпеливо преследовал возможность отличиться взятием ворот, поэтому я очень счастлив, что воспользовался моментом. Думаю, это было очевидно во время моего празднования", — заявил Эль-Шаарави в эфире Sky Sport.

Напомним, что видео голов и обзор матча Рома — Шахтер доступно на Football.ua. Также на нашем сайте вышел разбор данного противостояния, в котором мы попытались найти причины такого тотального провала со стороны подопечных Луиша Каштру.

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