Лига Европы

Главный тренер "горняков" поделился ожиданиями от матча с римлянами.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер сыграет против римской Ромы.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру просит не забывать о былых достижениях и верит в успех.

"Будем играть, а там посмотрим. С профессионализмом, амбициями и полной отдачей. Все мы верим всегда. Мы в этом году уже побеждали Реал дома и на выезде, играли с Интером. Я знаю, что многие забывают это. И это нормально: у человека есть такая интересная черта – забывать. Не говорю, удастся нам это или не удастся. Мы верим, что сможем, потому что не забываем всего, что сделали до сегодняшнего дня.

Никто не сказал бы, например, что в прошлом чемпионате мы сможем побить рекорд по очкам, а мы смогли. И когда была жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие говорили, что это невозможно, но мы продолжили и пошли вперед. Правда, что в прошлом году мы были в полуфинале, а сейчас пока в одной восьмой. Верим всегда и до самого конца", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер — Рома будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.