Украина

Португальский тренер прокомментировал игру своей команды против Десны.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер не оставил шансов черниговской Десне (4:0).

Луиш Каштру прокомментировал успех своих подопечных, отдельно проанализировав игру команды в обороне.

"Почему пенальти бил Тете? Есть четыре футболиста, которые всегда номинированы на исполнение пенальти. Тете один из них, он и пробил.



У соперника было много моментов? Центральные защитники были эффективны, как и вся команда. Я не рассматриваю игру только с позиции центральных защитников. Для меня оборона – это оборона всей команды. Все должны работать. Центральные защитники выполнили свои функции, равно как и Майкон, и Алан Патрик, и Соломон…

Все должны обороняться. Это глобальная динамика: все обороняются и все атакуют. Если я сейчас буду искать ошибки центральных защитников, я их найду. Если я буду искать что-то правильное у центральных защитников, тоже найду. И у всех остальных игроков я также найду и то и то", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Десна.

