Лига Европы

Специалист рассказал о втором матче против Шахтера.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Киеве сыграет против римской Ромы. Главный тренер "волков" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий поединок.

"Прежде всего, завтра матч не матч Фонсеки против Каштру, а матч наших команд. Да, мы с ним в дружеских отношениях, мы общались после матча в Риме. Я переживаю за него всегда, но завтра на протяжении 90 минут мы будем соперниками, и ни о какой дружбе не может быть и речи".

Матч Шахтер — Рома пройдет без зрителей

"Мы бы хотели завтра выиграть. Я не стал бы говорить, что завтра фаза обороны будет для нас важнее атаки. Эти компоненты игры важны для нас в равной степени. Мы прекрасно осознаем, насколько сложнее будет Шахтеру, если мы забьем, и мы приложим все усилия для того, чтобы забить и максимально усложнить соперникам жизнь".

Сложно, ведь в Шахтере я пережил прекрасные моменты.

"Было много важных моментов, сложно выделить три. Самые счастливые моменты – это когда мы выигрывали чемпионат, Кубок Украины, Суперкубок. Многие моменты важны для меня.

Мы добились хорошего для нас результата в Риме, но мы знаем качество Шахтера, и мы должны быть сосредоточены. Я знаю игроков, они будут бороться за то, чтобы изменить ситуацию в противостоянии. Мы должны провести очень качественный матч, чтобы не допустить сюрпризов".

"Я вернулся домой, в Киев. Моя жена и ребенок – украинцы, у меня очень сильная связь с Украиной и украинцами", — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.