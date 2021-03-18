Лига Европы

Еврокубки постепенно начинают выходить на финишную прямую.

Еврокубки постепенно начинают выходить на финишную прямую. Совсем скоро мы будем обсуждать будущего победителя Лиги Европы, а пока предлагаем вам наше превью к ответным поединкам 1/8 финала турнира.

Важная ремарка: здесь не будет упоминания матчей Шахтер — Рома, Вильярреал — Динамо Киев и Милан — Манчестер Юнайтед, про которые мы подготовили отдельные материалы.

Арсенал — Олимпиакос

Четверг, 18 марта, 19:55. Эмирейтс, Лондон. Арбитр — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 3:1.

Первое, что приходит в голову при упоминании этой пары – это прошлогодняя встреча в 1/16 финала. Перипетии тех поединков еще не успели стереться с памяти, но все равно напомним развитие событий. Арсенал увез минимальную победу из Греции, но Олимпиакосу удалось добыть зеркальный результат на Эмирейтс, так что дело перешло в дополнительное время, где "канониры" сравняли счет усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга на 113 минуте, а на последних минутах грекам удалось вырвать победу по сумме двух встреч.

В этом году футболисты Арсенала, выйдя на поле в эконом-режиме из-за тогда еще предстоящей принципиальной встречи с Тоттенхэмом в АПЛ, рисковали и вовсе покинуть Грецию без победного результата. Олимпиакос практически ничего не создал у ворот клуба из Северного Лондона и лишь воспользовался ошибкой соперника в обороне, которая и привела к забитому мячу.

Благо для болельщиков Арсенала, на 79-й минуте встречи Габриэль выиграл верховую борьбу и ударом головой по красивой траектории отправил мяч в сетку ворот, а спустя еще несколько минут не менее красивый гол забил Эльнени с дальней дистанции, установив конечный счет в матче — 1:3. Таким образом, можно смело заявить, что нынешнее положение дел крайне разнится с тем, что было в прошлом году. Арсенал практически на 100% гарантировал себе выход в следующую стадию Лиги Европы, поэтому тренерский штаб Микеля Артеты вполне может себе позволить задействовать ротацию в ответной встрече. Уровень игры соперника позволяет это сделать.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Райан — Суареш, Мари, Холдинг, Чеймберс — Себальос, Эльнени — Пепе, Смит-Роу, Мартинелли — Обамеянг

Олимпиакос: Са — Рябчук, М`Вилла, Сократис, Ляля — Бухалакис, Камара — Брума, Фортунис, Вальбуэна — Эль Араби

прогноз 1:0

Динамо Загреб — Тоттенхэм

Четверг, 18 марта, 19:55. Максимир, Загреб. Арбитр — Давиде Масса (Италия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 0:2.

Тоттенхэм шел на серии из пяти побед кряду во всех турнирах и некоторыми футбольными экспертами считался одним из главных претендентов на триумф в Лиге Европы. Действительно, для "шпор" – это шанс наконец-то зацепиться за серьезный трофей, но также, что не менее важно, завоевать путевку в Лигу чемпионов, которая с каждым туром АПЛ отдаляется от подопечных Жозе Моуриньо.

Скандальный португальский специалист надеялся продолжить свою победную серию, "бросаясь" громкими фразами на предматчевой пресс-конференции, приуроченной к дерби Северного Лондона с Арсеналом, но на деле мы увидели худшую версию Тоттенхэма. Этот поединок стал настоящим провалом для "шпор", положительными аспектами которого стали лишь последние 15 минут штурма в меньшинстве и шедевральный гол Эрика Ламелы "рабоной" в первом тайме. Возможно, Тоттенхэм окончательно бросил все свои силы на Лигу Европы, ведь в этом турнире успешность выступлений пока не поддается никаким сомнениям.

Что касается Динамо Загреб, положение дел для хорватского клуба после поражения от "шпор" в первом матче со счетом 0:2 далеко не лучшее, но оно не критичное. Многократный чемпион Хорватии уже доказывал в прошлогодней Лиге чемпионов, что его нельзя просто так списывать со счетов, но сегодняшний соперник — не подарок. Понятное дело, что Тоттенхэм можно обыгрывать, что наглядно демонстрировали Вест Хэм и Арсенал, при чем избирая разный подход к игре, но вряд ли прагматичный Жозе Моуриньо допустит второй подряд провал и просто так упустит комфортное преимущество в счете после первого матча.

Ориентировочные составы:

Динамо Загреб: Ливакович — Гвардиол, Теофиль-Катрен, Лауритсен, Ристовски — Якич, Адеми, Майер —Иванушец, Оршич — Петкович

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер, Альдервейрельд, Танганга — Ндомбеле, Хойбьерг — Бергвейн, Алли, Ламела — Винисиус

прогноз 1:1

Мольде — Гранада

Четверг, 18 марта, 19:55. Пушкаш-Арена, Будапешт. Арбитр — Срджан Йованович (Сербия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 0:2.

Пара Мольде — Гранада на бумаге является самой неинтересной из-за отсутствия в составах команд звезд мирового уровня, но нельзя не отметить тот факт, что оба коллектива впервые в истории сумели добраться до 1/8 финала Лиги Европы. Более того, Гранаде удалось это сделать в своем дебютном сезоне в еврокубках, что, несомненно, заслуживает аплодисментов.

На прошлой стадии Мольде сумел оставить за бортом Хоффенхайм, отгрузив в ворота немецкого клуба пять мячей, а вот "насридам" довелось помучиться с Наполи. По результативности Гранада идет строго в середине таблицы Ла Лиги, чередуя победы с поражениями, зато является лидером по пропущенным голам. Даже закостенелые аутсайдеры вроде Эльче и Алавеса пропустили меньше на этом отрезке сезона.

Тем не менее, статистика, указывающая на далеко не самую надежную оборону Гранады, оказалась бессильной в первом поединке против Мольде. Подопечные Диего Мартинеса отправили в ворота норвежской команды два безответных мяча, практически решив исход противостояния в свою пользу. Игроки Мольде еще могут побороться, но даже факт родных стен будет обычной формальностью. Ответная встреча состоится в Будапеште, где Гранада обязана доводить начатое дело до логичного конца.

Ориентировочные составы:

Мольде: Линде — Хеуген, Синян, Грегерсен, Педерсен — Эурснес, Эллингем — Андерсен, Эйкрем, Кнудтцон — Сигурдарсон

Гранада: Силва — Виктор Диас, Санчес, Дуарте, Фулькье — Брайс, Эррера — Пуэртас, Кина, Кенеди — Молина

прогноз 1:1

Рейнджерс — Славия Прага

Четверг, 18 марта, 22:00. Айброкс, Глазго. Арбитр — Орель Гринфельд (Израиль). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:1.

После прошлого сезона Лиги чемпионов вряд ли остались люди, не слышавшие о достижениях пражской Славии последних лет. Команду не зря называют лучшей в Восточной Европе на данный момент. Дерзкая и яркая игра "лоскутных" порой становится непреодолимой преградой даже для грандов европейского футбола, в чем на собственной шкуре убедились те же Интер с Барселоной.

Не менее крутую тренерскую работу проделывает в Глазго и Стивен Джеррард, которого в последние несколько недель пресса активно сватала в Ливерпуль из-за неудовлетворительных результатов мерсисайдцев в АПЛ при Юргене Клоппе. Пока на Энфилде справедливо не задумываются о смене тренерского штаба, а Джеррард успешно набирается тренерского опыта в Шотландии. Да так набирается, что его Рейнджерс досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги впервые за десять лет! Задача во внутреннем первенстве выполнена, поэтому клуб из Глазго полностью сосредоточится на еврокубковой кампании.

И, стоит признать, именно противостояние Рейнджерс и пражской Славии станет самым интересным после поединка Милана и Манчестер Юнайтед среди всех тех, которые пройдут в рамках 1/8 финала сегодня вечером. Интрига жива, ведь прошлый матч шотландского и пражского коллективов завершился вничью. Учитывая, что на данном этапе именно Рейнджерс проходит в следующую стадию за счет выездного гола, игроки Славии наверняка побегут забивать с первых минут, поэтому вполне стоит ожидать открытого футбола в исполнении обеих команд.

Ориентировочные составы:

Рейнджерс: Магрегор — Баришич, Хеландер, Голдсон, Паттерсон — Камара, Дэвис, Арфилд — Кент, Хаджи, Морелос

Славия Прага: Коларж — Борил, Зима, Кудела, Бах — Голеш, Провод — Олайинка, Станчу, Сима — Кухта

прогноз 2:1

Янг Бойз — Аякс

Четверг, 18 марта, 22:00. Стад де Сюисс, Берн. Арбитр — Бобби Мэдден (Шотландия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 0:3.

Янг Бойз стал настоящим открытием текущего розыгрыша Лиги Европы. Давний обидчик Шахтера и Динамо спокойно вышел из квартета с Ромой, Клужем и софийским ЦСКА, а затем сенсационно одолел Байер в 1/16 финала, одержав две победы (4:3 в первой встрече с победным голом на последних минутах, и 2:0 в Леверкузене).

Аякс же в напряженной и интересной борьбе прошел Лилль, добывая результат исключительно в концовках обоих поединков. Кстати, амстердамский клуб лишь в четвертый раз из девяти сумел преодолеть первую стадию плей-офф второго по значимости еврокубка. Скорее всего, подопечным Эрика тен Хага также удастся преодолеть и стадию 1/8 финала, если вдруг не случится какое-то чудо.

В прошлом матче Лиги Европы игроки Янг Бойз, откровенно говоря, разочаровали собственных болельщиков. Они пропустили от футболистов Аякса три безответных мяча в свои ворота, продемонстрировав таким образом серьезную разницу в классе в пользу нынешнего лидера нидерландской Эредивизи. Как уже говорилось ранее, швейцарцам необходимо какое-то чудо в предстоящем поединке, чтобы весы хоть немного качнулись в их сторону.

Ориентировочные составы:

Янг Бойз: Февр — Лефорт, Зесигер, Лустенбергер, Хефти — Нгамалеу, Эбишер, Лаулер, Фасснахт — Элиа, Сибачо

Аякс: Стекеленбург — Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренсх — Альварес, Гравенберх — Антони, Клаасен, Нерес — Тадич