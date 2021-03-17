Лига Европы

Уругваец не полетел с клубом в Италию.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы в гостях сыграет против итальянского Милана.

Фанаты и тренерский штаб "манкунианцев" надеялись, что форвард Эдинсон Кавани сыграет в данном поединке, но в последний момент его исключили из заявки.

"Ван де Беек, Де Хеа и Погба вернулись после травм. Мы очень рады такому раскладу. Это важные футболисты. К большому сожалению Кавани на тренировке почувствовал, что не сможет лететь с нами в Милан. Он оказался не готов.

Нет с нами и Эрика Байи. Он проходит медицинское обследование. Байи мог бы сказать, что готов играть, но он даже не тренировался", — цитирует Оле-Гуннара Солскьяера официальный сайт МЮ.

Напомним, матч Милан — Манчестер Юнайтед состоится 18-го марта в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.