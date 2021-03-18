Лига Европы

Функционер донецкого клуба задал руководству столицы Украины несколько неудобных вопросов.

Согласно решению Киевского городского совета, ответный поединок между донецким Шахтером и римской Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА оказался закрытым для посещения публики, в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в столице нашей страны.

На следующий день после данного решения, 18 марта, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к жителям и гостям города, в котором на официальном уровне озвучил решение чиновников о введении нового этапа локдаунда, который продлится, предположительно, с 20 марта по 9 апреля 2021 года.

На фоне подобных событий, реакция официальных лиц донецкого Шахтера, клуб которых остался без поддержки фанатов важном поединке еврокубкового сезона, не заставила себя долго ждать. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин на своей странице в социальной сети Facebook разместил обращение к властям Киева, в котором задал несколько неудобных вопросов в их адрес.

"Дорогие друзья,

Как вы уже все знаете, техногенная комиссия Киева запретила проведение матча Шахтер — Рома со зрителями.

Данное решение вызвало волну негодования болельщиков ФК Шахтер. В связи с этим, хотел бы задать несколько вопросов руководству города:

– Почему решение о проведении матча без зрителей принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева?

– Что мешало обнародовать его за 2-3 дня до матча, или на прошлой неделе? Ведь проводя аналогии, ситуация напоминает посещение ресторана, когда вы пришли, сделали заказ, а через 15 минут вам говорят покинуть помещение, потому что ресторан закрыт из-за решения техногенной комиссии Киева;

– Почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч?

– Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

– В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй Буковель. Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?

ФК Шахтер и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов.

Со своей стороны, хочу отметить, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств.

Продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча будут переданы в детские дома и больницы

Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!", — гласит публикация Сергея Палкина.

Матч Шахтер — Рома состоится 18 марта, начало в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.