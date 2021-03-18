Лига Европы

Football.ua интересуется мнением читателей относительно судьбы действующих чемпионов Украины в текущем еврокубковом сезоне.

Гостевое поражение на Стадио Олимпико от римской Ромы со счетом 0:3 поставило подопечных Луиша Каштру в затруднительное положение перед ответной игрой.

Более того, донецкий Шахтер всерьез рассчитывал на поддержку трибун НСК Олимпийский, что стало бы явным преимуществом представителя нашей страны над итальянской командой, которая уже год не играла при хоть как-то заполненных трибунах. Однако, и в этом моменте "горняков" настигла неудача — ухудшение эпидемиологической обстановки вынудило столичные власти принять жесткое решение о закрытии всех спортивных объектов для посещения болельщиками.

Также, COVID-19 вмешался в состояние кадрового потенциала коллектива Луиша Каштру — левый защитник Виктор Корниенко сдал положительный тест, в результате чего был вынужден уйти на самоизоляцию.

Исходя из данной информации, а также основываясь на нашем анонсе предстоящего поединка, Football.ua предлагает своим читателям выразить свое мнение о возможности совершения Шахтером чудесного спасения двухматчевой серии против римского клуба, приняв участие в соответствующем голосовании.

Также, предлагаем вам ознакомиться с тезисами, которые озвучивали Луиш Каштру, Николай Матвиенко, Анатолий Трубин и Паулу Фонсека накануне поединка.

Напомним, что матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.