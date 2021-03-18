Украина

Данный запрет установлен в связи с ухудшением в столице эпидемиологической ситуации.

В Киеве введен строгий карантин в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, об этом сообщается на ютуб-канала мэра Киева Виталия Кличко.

Одно из ограничений, которые вступят в силу в субботу, 20-го марта, — запрет на посещение спортивных мероприятий, которые будут проводиться при пустых трибунах.

Городская государственная администрация столицы Украины запретила посещение футбольных матчей до стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.

Новый локдаун будет действовать до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что что мартовские матчи сборной Украины с Финляндией и Казахстаном пройдут в Киеве.

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