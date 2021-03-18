Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Вильярреал и Динамо Киев.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между киевским Динамо и испанским Вильярреалом.

Мирча Луческу оставил в запасе Артема Беседина, тогда как в центре атаки сыграет Жерсон Родригес. В опорный зоне киевлян отмечаем появление Андриевского.

У "Желтой субмарины" в воротах с первых минут выйдет Асенхо, а на острие атаки сыграет Бакка.

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Мори, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Морено, Бакка, Чуквезе.

Запасные: Икер, Йоргенсен, Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Пенья, Коста, Гомес, Пино, Баэна.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Родригес.

Запасные: Бойко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Беседин, Супряга.

Матч Вильярреал — Динамо Киев начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.