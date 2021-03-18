Украина

В киевском клубе также заявили, что в случае отсутствия реакции клуб может обратиться в УЕФА и ФИФА.

Динамо обратилось в комитет УАФ по этике и честной игре по поводу высказываний главы судейского корпуса Лучано Лучи, об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Цель обращения киевского клуба заключается в проведении проверки нарушений кодекса этики и честной игры УАФ председателем комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Также в открытый доступ предоставлен полный текст заявления, с которым Динамо обратилось в комитет УАФ.

В случае, если нарушения кодекса будут подтверждены, киевский клуб намерен обратиться в КДК с ходатайством о наложении на Лучи дисциплинарных санкций в виде запрета осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

В Динамо считают, что высказывания Лучи наносят вред чести, достоинству и деловой репутации Динамо, Игорю Суркиса, игрокам команды, УАФ и украинскому футболу в целом. Отмечается, что высказывания Лучи являются проявлением неуважения к официальным представителям клубов, представителям СМИ и к другим причастным к футболу лицам.

В Динамо также заявили, что в случае отсутствия реакции клуб может обратиться в УЕФА и ФИФА.

Ранее донецкий Олимпик заявил, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ.

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