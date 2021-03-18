Лига Европы

Football.ua интересуется мнением читателей относительно судьбы действующих вице-чемпионов Украины в текущем еврокубковом сезоне.

В домашнем поединке против испанского Вильярреала киевское Динамо совершило ряд грубых ошибок в обороне, в результате чего будет вынуждено начинать поединок на Эстадио де ла Серамика с оглядкой на два безответных пропущенных мяча на поле НСК Олимпийский неделей ранее.

Безусловно, "бело-синие" не имели никаких подводных камней во время подготовки к предстоящей игре, да еще и на выходных сумели в эффектном стиле обыграть луганскую Зарю (2:0). Однако, хватит ли этого для противостояния с опытным еврокубковым бойцом, который по ходу текущего сезона Ла Лиги останавливал достаточно мощных оппонентов?

Football.ua с неподдельным интересом предлагает своим читателям принять участие в опросе относительно дальнейшего участия киевского Динамо в еврокубках, а также, по возможности, оставить свои мысли на этот счет в комментариях к данной публикации.

Также, предлагаем вам ознакомиться с тезисами, которые озвучивали Мирча Луческу, Георгий Бущан, Унаи Эмери и Марио Гаспар накануне поединка.

Напомним, что матч Вильярреал — Динамо Киев состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.