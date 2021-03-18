Лондонцы не впечатлены игрой нападающего.
Карлос Винисиус, getty images
18 марта 2021, 18:56
Тоттенхэм принял решение не выкупать Карлоса Винисиуса, сообщает издание Football Insider.
Источник утверждает, что "шпоры" не впечатлены игрой футболиста, а потому не готовы заплатить Бенфике оговоренные 38 миллионов евро.
Карлос Винисиус в текущем сезоне провел 21 поединок, в которых отметился десятью забитыми голами — шесть в Лиге Европы и три в Кубке Англии.
Напомним, что конкурент бразильского форварда Харри Кейн стал самым дорогим футболистом АПЛ по версии Transfermarkt.