Хорватский специалист заявил, что у украинского форварда микротравма.
Артем Беседин, ФК Динамо Киев
18 марта 2021, 22:55
Ассистент главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич объяснил причину отсутствия главного нападающего "бело-синих" Артема Беседина в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.
"У Беседина микротравма, решили его поберечь", — приводит слова Вукоевича ТК Футбол1/2/3.
В настоящее время в матче Вильярреал — Динамо перерыв после первого тайма. "Желтая субмарина" обыгрывает киевлян со счетом 2:0. Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Вильярреал — Динамо.
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