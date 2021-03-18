Лига Европы

Хорватский специалист заявил, что у украинского форварда микротравма.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич объяснил причину отсутствия главного нападающего "бело-синих" Артема Беседина в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

"У Беседина микротравма, решили его поберечь", — приводит слова Вукоевича ТК Футбол1/2/3.

В настоящее время в матче Вильярреал — Динамо перерыв после первого тайма. "Желтая субмарина" обыгрывает киевлян со счетом 2:0. Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Вильярреал — Динамо.

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