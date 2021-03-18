Лига Европы

Наставник "горняков" поделился своими эмоциями после поражения от Ромы в матче Лиги Европы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы (1:2).

"Мы чувствовали большую несправедливость во всем, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием Ромы, было 0:1. Второй тайм в Риме, где мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного мяча, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не получилось забить в Риме.

В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли четыре удара, 70% владения мячом, огромное количество выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки на игру.

Во втором тайме гол Ромы практически выбросил нас из турнира. Психологическая составляющая заставила нас потерять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели. Не выиграли. Затем еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю Рому и желаю большой удачи в будущем.", — сказал Каштру в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Затем португальский специалист рассказал о первом пропущенном мяче, ответив на вопрос, была ли это индивидуальная ошибка или коллективная, а также оценил действия "горняков" после второго пропущенного мяча.

"Практически всегда, когда есть гол в наши ворота, это коллективная ошибка. В этом случае заполнение штрафной было неправильно выполнено нами. Коллективом мы не смогли избежать этого мяча.

Потеря мотивации после второго пропущенного мяча? Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивалась, а мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе.

Происходят такие вещи, как второй гол Ромы, который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона и играя против так хорошо организованной команды в обороне, где три центрбека, крайние садятся, 5-3-1-1, очень сложно пройти через них. Рома уже тогда почувствовала, что выиграет, а мы почувствовали, что проиграем", — продолжил Каштру.

Напоследок Каштру рассказал о том, почему он не выпустил Тайсона и ответил на вопрос, не связано ли это с возможными дисциплинарными санкциями.

"Все, что касается дисциплинарных санкций – решается внутри команды. Если произошла дисциплинарная проблема – все решится внутри команды. Он не вышел потому что вышел Коноплянка, а я не могу провести больше. Мы провели пять замен, шесть не могу", — добавил португалец.

Видеообзор матча Шахтер — Рома можно посмотреть на Football.ua.