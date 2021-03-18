Украина

Бывший капитан "горняков" рассказал о кадровых проблемах в стане донецкого клуба.

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о кадровой ситуации в команде, поведав о состоянии защитника Исмаили и полузащитника Тараса Степаненко.

"Степаненко уже лучше. Мы не хотим рисковать. Не хотим, чтобы он раньше вышел на поле и опять травмировался. Он очень важный игрок для нас.

Что касается Исмаили, то он почувствовал дискомфорт в колене. С ним ничего серьезного. Просто не хотим рисковать, ведь впереди борьба в чемпионате Украины, которая очень важна для нас", — приводит слова Срны ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что сегодня Шахтер повторно уступил Роме и покинул розыгрыш Лиги Европы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.