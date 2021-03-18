Бывший капитан "горняков" рассказал о кадровых проблемах в стане донецкого клуба.
Дарио Срна, Footballua.tv
18 марта 2021, 22:32
Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал о кадровой ситуации в команде, поведав о состоянии защитника Исмаили и полузащитника Тараса Степаненко.
"Степаненко уже лучше. Мы не хотим рисковать. Не хотим, чтобы он раньше вышел на поле и опять травмировался. Он очень важный игрок для нас.
Что касается Исмаили, то он почувствовал дискомфорт в колене. С ним ничего серьезного. Просто не хотим рисковать, ведь впереди борьба в чемпионате Украины, которая очень важна для нас", — приводит слова Срны ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, что сегодня Шахтер повторно уступил Роме и покинул розыгрыш Лиги Европы.
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