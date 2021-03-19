Лига Европы

Наставник "горняков" подвели итоги еврокубковых выступлений донецкого клуба после поражения от Ромы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел черту под выступлениями "горняков" в еврокубках после поражения от Ромы (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"В прошлом году мы смогли дойти до полуфинала Лиги Европы, сейчас закончили путь в 1/8 финала. У нас был очень сложный групповой этап Лиги чемпионов: нужно было очень достойно себя показывать в играх против таких сильных соперников, чтобы пройти дальше.

Оказались в Лиге Европы. Прошли Маккаби справедливо. Это также был достаточно непростой этап для нас, но мы с ним справились. В Риме в первом тайме доминировала Рома, во втором – 30 минут мы достаточно хорошо показывали себя, потом Рома взяла верх. Сегодня в Киеве первый тайм был за нами: удавалось создавать преимущество, к сожалению, не смогли забить, что было очень важно для нас, второй тайм был достаточно сбалансированным. Понимаем, что всегда можем лучше. Можно назвать этот еврокубковый сезон удовлетворительным", — приводит слова Каштру пресс-служба "горняков".

Также португальский специалист рассказал о планах на будущее для донецкой команды.

"Цель у нас одна с самого первого официального поединка – мы хотим заработать еще один титул, стать чемпионами Украины. Вот наш план на остаток сезона. К сожалению для нас, вчера ближе к вечеру мы узнали, что болельщики не смогут присутствовать на стадионе. Сначала посчитали это странным, но потом углубились в изучение всех деталей, и понятно, что сейчас в Украине очень выросла заражаемость коронавирусом. COVID сейчас правит миром, COVID правит в Украине, поэтому нам нужно уважать это, и, конечно, здоровье прежде всего. Хотя, безусловно, было бы намного приятнее, если бы болельщики присутствовали на трибунах.

Усиление команды, чтобы проходить таких соперников, как Рома? Вы знаете, что мы не можем проводить такое оценивание в ходе сезона – это было бы несправедливо к тем ребятам, которые ежедневно трудятся. Каждый день они проводят с нами, мы – с ними, и они не заслуживают сейчас таких разговоров.

Понятно, что все внутренние собрания, которые проводятся у меня в кабинете, там и остаются, наружу мы их не выводим. Да, действительно, Шахтер не менял свой состав с прошлого сезона. И это нормально, если на следующий сезон будут какие-то небольшие изменения. У нас очень много молодых игроков: ребята растут, с каждым днем прибавляют, и нам нужно обращать внимание на их рост, вовремя ставить их в команду. Не знаю, кого-то могу сейчас забыть, но это и Трубин, и Додо, и Витао, и Корниенко, и Бондарь, и Маркос Антонио, и Судаков, и Тете, и Соломон, и Фернандо, и Вьюнник… Нужно быть очень внимательными к их росту. Понятно, что им помогают более опытные игроки, выступающие за сборную Украины и очень хорошо знающие чемпионат страны. Очень важно оценивать ситуацию правильно и оценивать их развитие.

Понимаю ваш вопрос и интерес, в нем есть весь смысл, но, как я уже сказал, в течение сезона ничего менять не нужно. Поговорим об этом ближе к концу года либо в следующем году. Нам предстоит еще очень много матчей. Затрагивать эту очень чувствительную тему нужно с очень большой осторожностью, принимая во внимание только тех игроков, которые в данный момент находятся в расположении нашего клуба. Да, еще забыл Мудрика, прошу прощения", — продолжил Каштру.

Что касается своих личных планов, то Каштру вновь ушел от ответа, заявив, что возможно, мы сможем увидеть его на тренерском месте в стане "горняков" в следующем сезоне.

"Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в Шахтере, возможно, в каком-то другом клубе, но на данный момент я совершенно не переживаю по этому поводу. Для меня очень важно, как я ответил вашему коллеге, добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины. Только это в моей голове", — сказал португалец.

Напоследок Каштру ответил на вопрос, что важнее для молодых игроков — опыт или результат.

"С тех пор как я пришел в Шахтер, мы провели 22 еврокубковых матча. Они были действительно сложными, но мы смогли победить Аталанту, сыграть вничью с Сити, в Загребе с Динамо, победить Реал, выбить ничью у Интера… Но я очень люблю большие и сложные вызовы. Вот сейчас мне могут сказать: послушай, но ты на четыре очка отстаешь от Динамо… Да, отстаю, но это вызов для нас. Чаще всего такова моя позиция: сложно, но не невозможно. Всегда возможно.

Опыт для молодых ребят? Да, это очень важно. Матчи высокого уровня значительно влияют на их индивидуальное и коллективное развитие, от этого уходить нельзя. Я люблю сложные группы в Лиге чемпионов. Когда на жеребьевке попадаются сложные соперники, мне это нравится. Лучше играть всегда с командами наивысшего уровня", — добавил Каштру.

Видеообзор матча Шахтер — Рома можно посмотреть на Football.ua.