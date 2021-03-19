Лига Европы

Портал подвел итоги противостояния.

Донецкий Шахтер в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы уступил римской Роме со счетом 1:2 и выбыл из турнира.

Авторитетный портал InStat дал оценки футболистам после матча.

У "горняков" лучшим на поле по версии портала стал центрбек Сергей Кривцов. На его счет 342 очка по специализированной системе подсчета.

Второе место занял Алан Патрик с 314 очками, а третьим стал Марлос. На его счету 289 баллов.

У Ромы также обозначили лучшего футболиста матча. Им стал полузащитник Карлес Перез с 348 очками. Автор дубля Борха Майораль набрал 344 очка, а Брайан Кристант — 322.

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