Лига Европы

Футболист высказался об игре с "горняками".

Нападающий римской Ромы Борха Майораль прокомментировал победу над донецким Шахтером в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

"Это был трудный матч. Шахтер умеет здорово играть в футбол, и мы это знали. Самое главное то, что мы прошли дальше.

Шахтер хотел забрать мяч и мы это учитывали при игре в обороне. Нужно сохранять такой же настрой, как и против Шахтера. Очень рад что отметился дублем", — сказал Майораль в интервью УЕФА.

Отметим, что Майораль вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы.

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