Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против римской Ромы.

В стратегии двухматчевого противостояния у каждой из команд есть шанс хотя бы на один качественный поединок, что позволяет поддерживать должный уровень конкуренции между соперниками. Впрочем, дуэль Луиша Каштру против Паулу Фонсеки и так не нуждалась, в дополнительных источниках мотивации. Римляне в очередной раз сумели показать игру с акцентом на превосходство в опыте и классе футболистов. Как итог, наставник "волков" не оставил шансов боле возрастному коллеге по тренерскому цеху и во втором поединке, а его коллектив сумел пройти мимо действующего чемпиона Украины в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА (2:1).

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 5,0. По действиям юного стража ворот "горняков" возникало не так уж и много вопросов в этот вечер. Наоборот, Трубин даже умудрялся спасать свою команду от перспективных контратак соперников, совершив по ходу матча два неплохих сейва в сложных ситуациях. Пропустил два мяча, безусловно, но был ли он виноват в тех ситуациях?

Додо — 4,5. Бразильскому правому защитник Шахтера в отчетной игре соперники дали больше свободы на флаге, что он сразу же начал конвертировать в опасные подключения с завершающими подачами, который в этот вечер, по большей части, были точными. Додо был заметен, периодически обострял, но к голевому действую так и не пришел.

Витао (3,0) — Кривцов (4,0) — 3,5. Пара центральных защитников Шахтера провалила свою задачу фатальным числом позиционных ошибок. Витао, будто бы, совершенно не извлек уроков от противостояния на Стадио Олимпико, продолжив упускать соперников внутри собственной штрафной, что и стоило его команде двух пропущенных мячей. Подчищать приходилось более опытному партнеру по команде, а результат подобных действий можно было отчетливо наблюдать в ситуации с пропущенным голом.

Николай Матвиенко — 4,5. На хорошо знакомой для него позиции левого защитника украинский футболист показал далеко не самое плохое выступление, но, равно как и Додо, не дал атакам своей команды необходимой глубины.

Майкон — 5,0. Опорный полузащитник смог неплохо подвигать мяч в своей зоне, что особенно было актуально в первом тайме, когда Шахтер всецело владел инициативой в атаке, но к главной своей задаче не приблизился и близко. Майкон также неплохо показал себя в эпизодах очной борьбы за мяч, но фирменных ударов со второго темпа атаки мы в его исполнении не увидели.

Маркос Антонио — 5,0. В матче в столице Италии Шахтер двигал мяч слишком медленно, поэтому Каштру решил добавить немного скорости атакам своей команды за счет выхода юркого Антонио. Маркос, в итоге, провел не наиболее выдающийся свой поединок, но и нельзя было сказать, что его работа на два фронта сопровождалась большим количеством брака. Выступление на среднем уровне.

Тете — 4,0. Бразилец зажигал в матче против Десны в минувший уик-энд, и Каштру поверил, что он сможет развить свое выступление и на еврокубковый поединок. Увы, того самого "урагана" мы так и не увидели. Банально, Тете даже не наносил ударов по воротам, совершив при этом лишь одну попытку дриблинга один в один.

Алан Патрик — 5,5. Несмотря на результат, полузащитник провел хороший матч. Алан регулярно пробовал самостоятельно заходить на цель, а если не получалось — подключал партнеров по команде. В конечном итоге, именно на его счету оказалась голевая скидка на Мораеса, и даже на общем плане было видно, насколько это действие было важно лично для него, пусть и на командный успех особо не влияло. Патрик отыграл всего час игрового времени, но покидал пределы поля с чувством выполненного долга. Чуть ли не единственный в составе Шахтера в этот вечер.

Манор Соломон — 5,0. Израильтянин был достаточно агрессивен в этот вечер для того, чтобы можно было считать его лучшим на поле в составе своей команды. Однако, отсутствие результативных действий и большое число потерь мяча на чужой половине (не только лишь в его исполнении), в конечном итоге, обеспечивало соперников моментами для выходов в контратаки.

Жуниор Мораес — 5,5. Форвард Шахтера забил крайне важный для себя гол в тот момент, когда его команде, по большому счету, это было уже безразлично. Однако, сам факт единственного удара в створ ворот за матч, в завершении многоходовой комбинации, который еще и сразу же стал результативным, должен придать Мораесу уверенность на остаток сезона.

Евгений Коноплянка — 5,0. Украинец вновь вышел с лавки для запасных с огромным желанием обеспечить себе результативное действие, но так и не развил тот подкрученный под правую штангу удар, с которым удалось справиться голкиперу Ромы.

Марлос — 5,5. Неплохо вошел в игру с замены за полчаса до конца матча. По большому счету, Марлос имел один из наиболее явных моментов для взятия чужих ворот со стороны дончан в этот вечер, но Пау Лопес справился с его подкрученным ударом в эффектном стиле. Неплохой темп, одно касание мяча в минуту в среднем — мало кому из Шахтера в отчетной встрече удавалось демонстрировать подобное.

Дентиньо, Георгий Судаков, Сергей Болбат — данная группа футболистов выходила на поле последней в составе Каштру, а изменения, которые им удалось привнести, носили исключительно косметический характер. У полузащитника и форварда было чуть больше игрового времени, чем у защитника, поэтому Судаков хотя бы успел отметиться неточным дальним ударом по чужим воротам.