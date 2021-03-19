По итогам 1/8 финала Лиги Европы стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список попали обидчики Шахтера и Динамо — Борха Майораль из Ромы и Жерард Морено из Вильярреала. Оба футболиста отметились дублями в матчах с украинскими командами.

Также в списке оказался герой Динамо Заргереб Мислав Оршич, оформивший хет-трик в игре против Тоттенхэма, и Давид Нерес, забивший Янг Бойзу.

Всех четвертьфиналистов Лиги Европы можно узнать на Football.ua.

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