По итогам 1/8 финала Лиги Европы стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список попали обидчики Шахтера и Динамо — Борха Майораль из Ромы и Жерард Морено из Вильярреала. Оба футболиста отметились дублями в матчах с украинскими командами.

Также в списке оказался герой Динамо Заргереб Мислав Оршич, оформивший хет-трик в игре против Тоттенхэма, и Давид Нерес, забивший Янг Бойзу.

