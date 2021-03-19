Лига Европы

Страсти продолжают кипеть и после матча.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы шотландский Рейнджерс уступил пражской Славии со счетом 0:2 и вылетел из розыгрыша турнира.

После матча главный тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что его полузащитник Глен Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока Славии Ондржея Куделы. После чего произошла потасовка в тоннеле стадиона.

"Славия решительно отвергает отвратительные обвинения одного из капитанов команд Ондржея Куделы в расистском поведении. Основатели нашего клуба подарили нам герб с цветами, означающими "чистоту идеи спорта и честное соревнование, где соперник — не наш враг, а уважаемый противник". Сегодня Славия — это международный клуб, основанный на уважении к нашим противникам и взаимном уважении всех народов и культур.

Игроки Славии столкнулись с беспрецедентно злобной игрой соперников. Они никогда не испытывали такого ни в одной игре, в которой участвовали, в новейшей истории европейских соревнований. Многие жесткие подкаты привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове.

После окончания матча команду не пустили в раздевалку. Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны игрока Камары, который того ударил кулаком по голове. Тренер Рейнджерс Стивен Джеррард стал свидетелем инцидента. Даже присутствовавшие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением. Теперь команда в безопасности в сопровождении шотландской полиции", — гласит заявление сайта.

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