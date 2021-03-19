Лига Европы

Специалист оценил уровень игры команды в ЛЕ.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение от Олимпиакоса в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы очень рады, что у нас был сильный соперник. В то же время мы должны быть честными с самими собой, и сегодня мы еще далеко не приблизились к тому уровню, который мы должны установить для себя. Арсенал не был похож на самого себя.

Никаких оправданий. Мы должны успевать играть каждые три дня. Это футбол. То что мы сегодня показали — это далеко не тот уровень. В прошлом году Олимпиакос выбил нас из Лиги Европы. Рад, что в этом году все закончилось положительно для нас".

Также Артета оценил кондиции Пьера-Эмерика Обамеянга, который пропустил матч против Тоттенхэма из-за дисциплинарных предупреждений.

"Обамеянг начал игру сегодня со стартовых минут. Мы ожидаем, что, когда он будет играть, он будет выступать на том уровне, на который способен", — сказал Артета в интервью Football.London.

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