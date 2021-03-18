Лига Европы

"Канониры" минимально уступили Олимпиакосу, а Тоттенхэм был разгромлен загребским Динамо.

Обыграв Динамо Загреб в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:0, Тоттенхэм под руководством Жозе Моуриньо потерпел унизительное поражение в Хорватии, пропустив в свои ворота три безответных мяча и завершив участие в турнире.

Еще один клуб из Северного Лондона, Арсенал, в параллельном поединке также уступил греческому Олимпиакосу из-за единственного гола Эль-Араби, однако, несмотря на неудовлетворительный результат, именно "канониры" пробились в четвертьфинал Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния.

Интересно, что впервые в истории и Арсенал, и Тоттенхэм одновременно уступили своим соперникам в один день в рамках всех еврокубковых турниров.

Напомним, что смотреть обзор матча Арсенал — Олимпиакос, а также обзор поединка Динамо Загреб — Тоттенхэм вы можете на Football.ua.