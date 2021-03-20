Лига Европы

Финский футболист шотландского клуба впервые выступил с официальным заявлением после инцидента.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между шотландским Рейнджерс и пражской Славией завершился скандальным эпизодом с участием футболиста "плюшевых мишек" Глена Камара и игрока "красно-белых" Ондржея Куделы.

Последний обвиняется в оскорблении на почве расовой ненависти в адрес соперника, которое, предположительно, имело место быть в данном эпизоде поединка:

Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr — Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021

Между футболистами обеих команд завязалась потасовка, которая уже после финального свистка (Славия победи 2:0 и прошла в следующий раунд) перешла в подтрибунные помещения.

Считающий себя оскорбленным в данной ситуации игрок Рейнджерс сутки сохранял молчание, после чего, с помощью своего адвоката Аамера Анвара, выступил с официальным заявлением:

"В футболе нет места расизму или любой другой форме неприязни. С лета прошлого года многие из нас встали на колени в знак солидарности с теми, кто погиб от расового насилия. Если УЕФА действительно хочет "показать расизму красную карточку", то пришло время прекратить заниматься болтологией и перейти к подходу нулевой терпимости.

Как игрок, я не ожидаю, что ни мне, ни кому-либо другому придется терпеть расовую ненависть на поле или за его пределами в 2021 году.

Гнусное расистское оскорбление Ондржея Куделы имело место на международной арене, и любое бездействие УЕФА будет рассматриваться как зеленый свет для расизма.

Во время вчерашнего матча против пражской Славии Кудела имел конфликт с игроком Рейнджерс, после чего я попытался вмешаться, но он велел мне заткнуться, а затем подошел ко мне, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнес слова: "Ты — чертова обезьяна, ты знаешь, что это так".

Я был потрясен и ужаснулся, услышав такое расистское оскорбление от профессионального футболиста.

Заявление Куделы, что он просто выругался на меня и сказал: "Ты — гребаный парень", — это полная ложь, которая не выдерживает никакой критики.

Действия Куделы были обдуманными, и он говорил достаточно громко для того, чтобы мой товарищ по команде Бонгани Зунгу услышал, что было сказано.

Я благодарен за безоговорочную поддержку моей команды, нашего клуба и особенно нашего менеджера Стивена Джеррарда.

Я хочу поблагодарить не только болельщиков Рейнджерс, но и многих болельщиков со всего футбольного сообщества. Ккроме того, за то, что я призывал к борьбе против расизма не только против себя, но и против товарища по команде Кемара Руфа, который подвергся тираде расистской желчи в Instagram.

Мы, черные игроки, устали от свободы, которую дают таким фанатикам, чтобы выставлять свою ненависть напоказ в социальных сетях и не намерены больше гадать, когда такие организации, как тот же Instagram, начнут действовать", — гласит текст обращения.

Адвокат также добавил: "Больше никаких заявлений от господина Камары не будет, так как он ждет результатов расследования УЕФА".

Напомним, что Славия вышла в следующий раунд еврокубкового состязания, и уже узнала имя своего следующего соперника — лондонский Арсенал.

Также, стоит добавить, что в контексте произошедшего фанаты пражской команды отметились вопиющим поступком, поддержав футболиста своего клуба.

Первый матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА состоится 8 апреля 2021 года.