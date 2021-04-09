Команда Пауло Фонсеки оказалась сильнее голландцев в первом четвертьфинальном матче ЛЕ.
Аякс - Рома, Getty Images
09 апреля 2021, 00:59
В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы Аякс на своем поле минимально уступил Роме со счетом 1:2.
По информации OptaJohan, команда Пауло Фонсеки прервала беспроигрышную серию амстердамского клуба, которая достигла отметки в 24 матча, из которых Аякс выиграл 21 встречу.
В последний раз Аякс проиграл в матче группового этапа Лиги чемпионов, когда голландцы уступили Аталанте со счетом 0:1 в декабре прошлого года.
Ответный поединок Рома — Аякс пройдет через неделю — 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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