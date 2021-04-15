Лига Европы

Уругвайский форвард "красных дьяволов" забил 50-й мяч в еврокубках.

В настоящее время проходит ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Гранадой.

В этом противостоянии счет был открыт на шестой минуте, когда форвард "красных дьяволов" Эдинсон Кавани красивым ударом слета отправил мяч в ворота испанской команды.

По информации Sky Sports, Кавани стал первым уругвайским футболистом, который смог забить 50 голов в еврокубках. Для этого ему понадобилось 87 матчей.

Также Эдинсон стал четвертым южноамериканским игроком, забившим 50 голов в еврокубках после Лионеля Месси, Серхио Агуэро и Альфредо Ди Стефано.

Текстовая трансляция матча МЮ — Гранада доступна на Football.ua.