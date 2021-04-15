Лига Европы

Наставник пражского клуба намерен пройти команду Артеты.

Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского Арсенала.

"Мы должны подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа. Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается", — сказал специалист.

Матч Славия – Арсенал состоится в сегодня, 15-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча со Славией.