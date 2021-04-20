Италия

Римляне осудили организацию нового турнира.

Рома на своем официальном сайте заявила, что осуждает Суперлигу и не будет принимать в ней участие из-за того, что турнир противоречит духу игры.

"Рома категорически против этой закрытой системы, поскольку она в корне противоречит духу игры, которую все мы любим.

Некоторые вещи важнее денег, и мы по-прежнему твердо привержены итальянскому футболу на внутреннем уровне и честным, открытым европейским соревнованиям для всех. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Серией А, Итальянской федерацией, ЕКА и УЕФА для роста и развития футбола в Италии и во всем мире.

Болельщики и массовый футбол составляют основу нашего спорта, и об этом нельзя забывать", — гласит заявление Ромы.

Напомним, что ранее Бавария официально отказалась от Суперлиги.