Англия

Защитник останется в клубе минимум до лета 2024 года.

Эрик Байи и Манчестер Юнайтед подписали новый долгосрочный контракт — сообщил официальный сайт МЮ.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года с опцией продления еще на год.

"Я счастлив, что остаюсь, – сказал Байи. – Я даже не раздумывал, ведь я люблю Манчестер Юнайтед и рад играть за него. Главное, чтобы травмы остались позади. Новый контракт — это новый вызов для меня".

По словам Эрика, ближайшие цели для него — это победа в Лиге Европы-2020/21 и в АПЛ-2021/22.

27-летний центральный защитник национальной сборной Кот-д'Ивуар (37 матчей, 2 гола) за свою карьеру выступал в составе Эспаньола (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Вильярреала (47, 1) и МЮ (100, 1).