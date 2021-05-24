Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию список игроков, на которых будет рассчитывать Солскьяер.

Манчестер Юнайтед огласил заявку на финал Лиги Европы, которые состоится уже в эту среду. Оле-Гуннар Солскьяер включил Гарри Магуайра, несмотря на травму, а также несколько молодых футболистов.

Вратари: Давид Де Хеа, Дин Хендерсон, Ли Грант, Натан Бишоп

Защитники: Эрик Байи, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Биссака, Брэндон Уильямс

Полузащитники: Амад Диалло, Бруно Фернандеш, Фред, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Поль Погба, Донни ван де Бек

Нападающие: Эдинсон Кавани, Энтони Эланга, Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Шола Шортайр

Матч состоится 26 мая, начало в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.