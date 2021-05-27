Лига Европы

Испанский тренер продолжает собирать награды во втором по значимости еврокубковом турнире.

В рамках финала Лиги Европы Вильярреал встречался с Манчестер Юнайтед в польском Гданьске и добыл победу в серии пенальти.

Для главного тренера "желтой субмарины" Унаи Эмери данный триумф стал четвертым в розыгрыше второго по значимости еврокубкового турнира.

Отметим, что ранее испанский тренер побеждал в Лиге Европы вместе с Севилье в 2014, 2015 и 2016 году.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вильярреал — Манчестер Юнайтед.