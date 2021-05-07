Лига Европы

49-летний специалист знает толк Лиге Европы.

Вильярреал сыграл нулевую ничью с Арсеналом в ответном матче 1/2 и впервые прошел в финальную стадию Лиги Европы.

Что же касается наставника "желтой субмарины" Унаи Эмери, то он сыграет в финале данного турнира в рекордный пятый раз.

По информации Gracenote, испанский специалист стал единственным тренером, которому удавалось столько раз дойти до решающего матча одного из еврокубков.

По четыре раза в финал одного турнира выходили Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи (все в Лиге чемпионов) и Мигель Муньос (в Кубке чемпионов).

Ранее стало известно, что соперник по полуфиналу Вильярреала Арсенал не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов пятый сезон кряду.