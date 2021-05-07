49-летний специалист знает толк Лиге Европы.
Унаи Эмери, getty images
07 мая 2021, 07:27
Вильярреал сыграл нулевую ничью с Арсеналом в ответном матче 1/2 и впервые прошел в финальную стадию Лиги Европы.
Что же касается наставника "желтой субмарины" Унаи Эмери, то он сыграет в финале данного турнира в рекордный пятый раз.
По информации Gracenote, испанский специалист стал единственным тренером, которому удавалось столько раз дойти до решающего матча одного из еврокубков.
По четыре раза в финал одного турнира выходили Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи (все в Лиге чемпионов) и Мигель Муньос (в Кубке чемпионов).
Ранее стало известно, что соперник по полуфиналу Вильярреала Арсенал не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов пятый сезон кряду.