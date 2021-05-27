Лига Европы

Не самая лучшая статистика у испанского голкипера.

Манчестер Юнатйед в рамках финального поединка Лиги Европы противостоял Вильярреалу в польском Гданьске.

"Красные дьяволы" оказались хуже в послематчевой серии пенальти и упустили возможность выиграть трофей.

Для Давида Де Хеа, в свою очередь, продлилась не самая приятная серия — голкипер пропустил 36 пенальти подряд. Испанец последний раз выручал свою команду еще в апреле 2016 года, сообщает Whoscored.

К тому же, Давид Де Хеа не реализовал свой одиннадцатиметровый удар, который и поставил крест на шансах манкунианцев победить.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вильярреал — Манчестер Юнайтед.