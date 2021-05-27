Лига Европы

Футболист вышел в старте на матч против МЮ.

В финале Лиги Европы Вильярреал сумел обыграть Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти.

В старте на финальную игру главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери выпустил 18-летнего вингера Йереми Пино.

Футболист провел на поле 77 минут и был заменен на Пако Алькасера. Однако это не помешало ему установить рекорд финалов Лиги Европы.

Дело в том, что в возрасте 18 лет и 218 дней испанец стал самым молодым победителем в истории турнира.

Видео голов и обзор матча Вильярреал — Манчестер Юнайтед можно смотреть на Football.ua.

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