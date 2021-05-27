Лига Европы

Наставник выиграл трофей в четвертый раз.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери прокомментировал победу команды над Манчестер Юнайтед в рамках финала Лиги Европы.

"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся Вильяреалом.

Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был Манчестер Юнайтед, но сегодня мы выдали очень конкурентный матч".

"Вильярреал уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов.

Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", — сказал Эмери после игры.

Видео голов и обзор матча Вильярреал — Манчестер Юнайтед можно смотреть на Football.ua.