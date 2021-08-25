Лига Европы

Наставник луганчан поделился своими мыслями накануне предстоящего матча против Рапида.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против венского Рапида.

"Настрой: команда хочет себя проявить, а там все решится на поле. Результат первого матча не внушает позитивных эмоций. Но кто как ни мы должны верить в свои силы и доказывать, что у нас есть желание и мы действительно можем. Я не думаю, что мы перепишем футбольную историю если выдадим феерический матч и вернем для себя проход дальше. Нужно учитывать, как и с кем, мы играем, особенно если был уже проведен поединок.

На своем поле играется легче. Соперник знает счет предыдущего матча и, исходя из этого, принимает решения на эту игру. Мы прекрасно понимаем положение вещей и знаем нашу задачу на завтрашний поединок. С учетом этого будем завершать подготовку. Мы завтра выложимся на полную, постараемся быстрый гол забить, контролировать мяч, уберем индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам на прошлой неделе, ну и про реализацию тоже забывать не будем.

У нас было много шикарных моментов, если бы пару из них забили, то был бы совсем другой разговор. Но я могу позавидовать тем болельщикам, которые завтра придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков Зари. Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным.



Травмированные игроки? Все игроки уже вчера тренировались полноценно и со всеми в строю. Конечно, у каждого могут возникнуть какие-то проблемы, ведь у нас сейчас достаточно плотный график, но когда появляется адреналин, то сразу забывается про все болячки. Еще раз скажу, что все тренировались в строю, так что у меня с этим проблем, к счастью, нет. Все хотят и мечтают в такой игре поучаствовать, и хорошо выглядеть.



Психологическое состояние? Мы настраивались на тяжелого соперника, которым он и являлся, вставлял палки в колеса. Прекрасно понимали, что нас ждет – ночь не спали после матча, в пятницу прилетели домой, а в субботу уже уехали в Мариуполь и в воскресение игра. Тот счет после первого тайма позволил нам немного выдохнуть, ведь появилась уверенность, что мы можем забить такие мячи. Пусть даже индивидуальная ошибка, которая привела к голу, не сняла нам уверенности, мы реабилитировались, забили еще один, но потом дал, наверное, игрокам отдых, они уже смотрели вперед.

Мы могли бы и спокойнее доиграть этот матч. Но три очка они уже у нас, два дня прошло мы игру забыли, но в турнирной таблице пунктов добавилось. Это нас радует и тот позитив, который остался после воскресной игры мы возьмем на завтра, и будем бороться со всеми силами. А психология меняется после каждого удачного и качественного поединка.



Состояние Никиты Шевченко? Все хорошо, вчера уже полноценно в строю тренировался. Сегодня еще с докторами проходил осмотр, но я уверен, что сегодня он выйдет на тренировку, и мы сможем на него завтра рассчитывать.



Присутствие фанатов на трибунах? Человек всегда привыкает к тем обстоятельствам, в которых находится. Так же мы привыкли к отсутствию болельщиков, но сейчас нужно перестроится, к их присутствию, ведь они нам действительно очень помогают. Их поддержка: крик, свист, аплодисменты – лишь добавляют сил и колорита.

Я уверен, завтра моя команда захочет порадовать своих фанов, которые с нами, и верят в нас в не зависимости от результата. Чем больше их будет, тем больше сил будет и у нас. Нам была приятна поддержка в Австрии, мы ее слышали, и сожалеем, что не смогли добиться положительного результата. Завтра мы постараемся сделать все, чтобы болельщики ушли довольными со стадиона", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, ответный матч Заря — Рапид состоится завтра, 26 августа, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу венского клуба.