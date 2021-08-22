Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Луганская Заря в рамках матча пятого тура украинской Премьер-лиги в гостях одержала минимальную победу над Мариуполем со счетом 4:3.

Команда Виктора Скрипника открыла счет на 22-й минуте, когда отметился Назарина, а спустя шесть минут Шахаб удвоил преимущество луганчан. Еще через четыре минуты Гладкий сделал счет 3:0 и он продержался до начала второго тайма.

В начале второго тайма Кулаков расписался в воротах гостей и сократил отставание в счете, но уже через 13 минут Шахаб оформил дубль. После этого команда Остапа Маркевича собралась и смогла еще дважды поразить ворота вышедшего на замену Мацапуры, который заменил травмированного Шевченко. Авторами забитых мячей стали Свитюха и Никитишин.

Предлагаем вам обзор поединка:

Мариуполь — Заря 3:4

Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Никитишин, 89 — Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32



Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Микицей (Удод, 46), Мампасси, Драмбаев — Клименко (Никитишин, 72) — Кащук (Свитюха, 46), Шостак (Хромей, 62), Мишнев, Топалов — Кулаков (Вьюнник, 57).



Заря: Шевченко (Мацапура, 49) — Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин (Фримпонг, 62), Кабаев, Булеца (Лунев, 62) — Гладкий (Кристиан, 62), Шахаб (Руфати, 70).



Предупреждения: Клименко, Мампасси, Шостак, Мишнев — Хомченовский, Кабаев, Цвек, Лунев, Фримпонг, Мацапура.