Лига Европы

Голкипер Никита Шевченко травмировался в матче плей-офф квалификации ЛЕ против венского Рапида.

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко получил повреждение в концовке встречи с венским Рапидом в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы.

Наставник луганской команды раскрыл подробности повреждения голкипера, выразив надежду, что травма не настолько серьезная, как показалось на первый взгляд.

"Травма Шевченко? Все было с этой ногой. Будем ждать, что скажут доктора. Щелкнуло что-то в мышце – будем надеяться, что это не так страшно, как кажется", — приводит слова Скрипника Профутбол Digital.

К слову, Заря уступила Рапиду (2:6 по сумме двух встреч) и не смогла квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы. Вашему вниманию видео голов и обзор матча в Запорожье.

Ранее наставник луганчан Виктор Скрипник высказался о матче против Рапида, назвав причины поражения команды.