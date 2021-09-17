Лига Европы

Немецкий хавбек отметился голом в ворота Айнтрахта в Лиге Европы.

Турецкий Фенербахче в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в гостях расписал мировую с немецким Айнтрахтом (1:1).

В этом противостоянии в составе турецкой команды голом отметился немецкий полузащитник Месут Озил.

По информации GracenoteLive, это первый гол для бывшего игрока сборной Германии в еврокубках за почти последние три года. В последний раз Месут забивал в Европе 20 сентября 2018 года, когда он выступал за лондонский Арсенал — тогда он поразил ворота полтавской Ворсклы.

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