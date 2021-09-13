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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

УАФ выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с Андреем Шевченко, утверждая, что украинскому специалисту отправлялось письмо на электронную почту касательно возможного продления контракта.

Нужно также обязательно выслушать главную пострадавшую сторону всех этой истории — Руслана Малиновского.

Нападающий Антуан Гризманн достанется Атлетико бесплатно при определенных условиях.

Эта версия хотя бы звучит логично.

Новичок Металлиста Матеус Пейшото поделился впечатлениями о команде и Украине: "Меня не пугают украинские холода, ведь я играл на юге Бразилии".

Легендарный нападающий Роналдо Назарио, который ныне является президентом Реала Вальядолид, оценил актуальные тенденции на трансферном рынке, взяв за пример работу ПСЖ: "В футболе никогда не бывает математических побед".

Если так, то Рону стоит начинать волноваться — его прически нет в списке официально разрешенных.

Включаем этот комментарий в подборку только для того, чтобы вновь поднять тему главной проблемы современного футбола.

Герой сборной Казахстана в матче против Украины Руслан Валиуллин провалил допинг-тест.

Полностью оправдан!

После хет-трика в ворота сборной Гибралтара в отборочном матче ЧМ-2022 Эрлинг Холанд критически оценил свои бомбардирские достижения: " Я слишком мало забиваю".

Ибрагимович: Златан слишком мало говорит о себе в третьем лице.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на новость о допинге Руслана Валиуллина.

ПСЖ попробует повлиять на решение Килиана Мбаппе по продлению контракта с помощью его одноклубников Лионеля Месси и Неймара, а также президента Франции Эммануэля Макрона.

ПСЖ — это честный клуб, который соблюдает правила финансового Fair Play, поэтому приглашение новых агентов на данном этапе спецоперации попросту невозможно.

Атакующий полузащитник Месут Озил несчастлив в Фенербахче и намерен сменить клубную прописку.

Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира. По информации газеты Al-Watan, Саудовская Аравия заявила о готовности принять турнир.

Откуда они бумагу взяли?

Украинский защитник Дмитрий Чигринский подписал контракт с греческим Ионикосом.

В поединке четвертого тура АПЛ Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Ньюкасл благодаря дублю Криштиану Роналду, а также голам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда.

Впервые трудно не согласиться с доком.

Манчестер Сити хочет подписать нового конкурента для Александра Зинченко.

Старые конкуренты Зинченко быстро ломаются или сбегают в места не столь отдаленные.

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