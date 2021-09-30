Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Монако в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Реал Сосьедаду.

"Монегаски" довольно быстро смогли открыть счет благодаря точному удару Дисаси, но баски усилиями Мерино сравняли, в итоге поделив очки.

Реал Сосьедад — Монако 1:1

Голы: Мерино, 53 — Дисаси, 16

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Горосабель, 71), Элустондо, Субельдия — Муньос, Мерино, Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Каррикабуру — Янузай, Порту (Барренечеа, 71), Ойарсабаль.

Монако: Нюбель — Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике — Павлович, Диоп (Марипан, 74), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Головин, 65) — Диатта, Боадю (Фолланд, 65).

Предупреждения: Марипан

В другом матче данного квартета ПСВ принимал на своем поле аутсайдера группы — Штурм.

Нидерландская команда добилась победы с внушительным преимуществом, отправив в ворота соперника четыре мяча.

Штурм — ПСВ 1:4

Голы: Горенц-Станкович, 55 — Сангаре, 32, Зехави, 51, Макс, 74, Вертессен, 78

Штурм: Зибенхандль — Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Хирлендер (Ланг, 82) — Китеишвили (Прасс, 82), Горенц-Станкович, Любич (Куэн, 46) — Янчер (Саркария, 68), Йебоа (Ньянгбо, 78).

ПСВ: Дроммел — Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс — Гетце (Гутьеррес, 81), ван Гинкел (Обиспо, 81), Сангаре, Зехави (Винисиус, 65), Доан (Вертессен, 65) — Гакпо (Мауро Жуниор, 90).

Предупреждения: Горенц-Станкович, Китеишвили, Газибегович — Боскальи, Сангаре, Гакпо

Удаление: Сангаре, 89