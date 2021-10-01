Лига Европы

Украинский вингер отдал предголевой пас за "молотобойцев".

Вчера, 30 сентября, Вест Хэм в матче второго тура группового этапа Лиги конференций обыграл венский Рапид (2:0).

В этом противостоянии украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основном составе и провел на поле 76 минут, после чего был заменен на Пабло Форнальса.

Согласно авторитетному порталу WhoScored, украинец получил одну из самых низких оценок в своей команде. Несмотря на предголевой пас Ярмоленко получил оценку — 6,6 балла. Это четвертый показатель в составе "молотобойцев".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Вест Хэм — Рапид.