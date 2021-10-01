Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы английский Вест Хэм на своем поле уверенно обыграл австрийский Рапид из Вены со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 29-й минуте Райс отметился результативным ударом. Точку в матче поставил Бенрахма, который забил на четвертой компенсированной минуте.

Обзор матча:

Вест Хэм - Рапид 2:0

Голы: Райс, 29, Бенрахма, 90+4

Вест Хэм: Ареоля — Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл — Нобл (Соучек, 62), Влашич (Лансини, 62), Райс, Антонио (Боуэн, 62), Ярмоленко (Форнальс, 76) — Бенрахма.

Рапид В: Гартлер — Айву, Виммер, Граймль (Стойкович, 62), Улльманн (Ауэр, 74), Кнасмюлльнер — Граховац, Петрович (Любичич, 81), Фунтас (Китагава, 62) — Аразе, Кара (Грюлль, 62).

Предупреждения: Диоп — Граховац, Греймл